3. Une rigidité sociale accrue

Les systèmes de réputation numérique limitent notre capacité et notre volonté de contester l'injustice.



En Chine, tous les citoyens adultes ont une « note de confiance » approuvée par le gouvernement. Elle donne à voir à quel point ils se sont bien comportés, et est basée sur les casiers judiciaires, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils achètent et même la note de leurs amis.

Si vous avez une note basse, vous ne pouvez obtenir ni poste de fonctionnaire, ni visa, ni prêt avantageux ni même un rendez-vous en ligne sympa.

La pression sociale est la plus forte et la plus subtile des formes de contrôle.